BÖRSEN-TICKER-Wiederaufnahme der Dividendenzahlung beflügelt WPP

Frankfurt, 27. Aug (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

14.03 Uhr - Mit einem Aufschlag von 6,2 Prozent werden die Aktien des Werbekonzerns WPP gehandelt, damit sind die Papiere Spitzenreiter im Londoner Leitindex. WPP profitiert von Einsparungen und ist das erste größere britische Unternehmen, das wieder eine Dividende zahlt.

13.20 Uhr - Am Finanzmarkt kommt die Aussicht auf eine schrittweise Erholung bei dem deutsch-spanischen Windturbinenbauer Siemens Gamesa nicht gut an, die Aktien geben 6,2 Prozent nach. Das Unternehmen prognostiziert für 2021 eine Gewinnmarge von drei bis fünf Prozent und für 2024 acht bis zehn Prozent. Die Experten von Credit Suisse verweisen darauf, dass am Markt für 2021 mehr erwartet worden sei.

10.22 Uhr - Die Aktien des Immobilienunternehmens Aroundtown sind mit einem Abschlag von 5,4 Prozent Schlusslicht im MDax. Die Experten von Barclays senkten ihre Empfehlung auf “underweight” von “overweight” und reduzierten ihr Kursziel auf 4,60 von 6,10 Euro.

08.07 Uhr - Um 3,2 Prozent abwärts geht es für die Aktien des Wohnimmobilienentwicklers Instone im Frankfurter Frühhandel. Das Unternehmen verdiente zuletzt wegen Corona weniger.

07.23 Uhr - In Wien werden die Aktien von CA Immobilien mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Die Ausschüttung liegt bei 2,80 Euro, der Schlusskurs vom Mittwoch lag bei 57,54 Euro. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)