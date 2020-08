BÖRSEN-TICKER-Nikkei weitet Verluste nach Bericht über Abe-Rücktritt aus

Frankfurt, 28. Aug (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 07,26 Uhr - In Tokio dreht der 225 Werte umfassende Nikkei-Index nach einem Bericht über einen bevorstehenden Rücktritt des Ministerpräsidenten Shinzo Abe ins Minus. Das Barometer notiert zwei Prozent tiefer. Abe wolle wegen seines sich verschlechternden Gesundheitszustands sein Amt aufgeben, berichtet der öffentlich-rechtliche Sender NHK. 07.12 Uhr - Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Deutsche Post 39,47 1,15 Fresenius Medical 72,86 1,20 Care Lanxess 50,50 0,95 Jungheinrich 27,50 0,48 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)