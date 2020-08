BÖRSEN-TICKER-Neustart der Aida-Kreuzfahrten treibt Carnival-Aktien

Frankfurt, 28. Aug (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 14.35 Uhr - Der geplante Neustart der Aida-Kreuzfahrten im Herbst kommt bei den Aktionären der US-Muttergesellschaft Carnival gut an. Die Aktien legen im vorbörslichen US-Handel 3,2 Prozent zu. Aida hatte zuvor angekündigt, ab November die Kreuzfahrtschiffe wieder auf Fahrt zu schicken. 10.16 Uhr - Die Aktien der staatlichen Bank Monte Dei Paschi di Siena legen 2,9 Prozent zu. Die europäische Zentralbank hatte der italienischen Krisenbank unter Auflagen grünes Licht für ihre Pläne zur Auslagerung von faulen Krediten gegeben. 09.54 Uhr - Um zehn Prozent nach unten geht es für die Aktien des Billigfliegers Norwegian. Die Aktien markieren zudem ein Rekordtief. Das schwer unter der Coronakrise leidende Unternehmen braucht nach einem deutlichen Minus in der ersten Jahreshälfte mehr Geld. 09.37 Uhr - Die Aktien des Maschinenbauers Dürr legen 3,4 Prozent zu und stehen damit an der MDax-Spitze. Ein Händler verweist auf eine Hochstufung: Die Experten von Baader hoben ihre Empfehlung auf "Buy" von "Add" an. 09.28 Uhr - Mit einem Abschlag von 6,5 Prozent stehen die ThyssenKrupp-Aktien am MDax-Ende. Ein Händler verweist auf eine Herabstufung durch Morgan Stanley: Die Experten hätten die Papiere auf "Underweight" von "Equal-Weight" heruntergesetzt. 09.25 Uhr - Der Dax dreht ins Minus. Der deutsche Leitindex liegt 0,6 Prozent niedriger bei 13.ß25 Punkten, der EuroStoxx50 gibt 0,7 Prozent nach auf 3307 Zähler. Der Euro weitet seine Gewinne aus. 07,26 Uhr - In Tokio dreht der 225 Werte umfassende Nikkei-Index nach einem Bericht über einen bevorstehenden Rücktritt des Ministerpräsidenten Shinzo Abe ins Minus. Das Barometer notiert zwei Prozent tiefer. Abe wolle wegen seines sich verschlechternden Gesundheitszustands sein Amt aufgeben, berichtet der öffentlich-rechtliche Sender NHK. 07.12 Uhr - Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Deutsche Post 39,47 1,15 Fresenius Medical 72,86 1,20 Care Lanxess 50,50 0,95 Jungheinrich 27,50 0,48 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)