BÖRSEN-TICKER-Deutsche Telekom nach Analystenbewertung fester

Frankfurt, 02. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 08.15 Uhr - Deutsche Telekom stehen im Frankfurter Frühhandel an der Dax-Spitze. Die Titel legen 1,5 Prozent zu, nachdem JP Morgan die Bewertung mit "Overweight" wiederaufnahm. Der Konzern biete mittlerweile sowohl Wachstum als auch Wert, begründeten die Analysten. 07.30 Uhr - Vonovia steigt zum 18. September in den europäischen Auswahlindex EuroStoxx50 auf. Vonovia sei damit der einzige Immobilienwert in dem aus den fünfzig wertvollsten börsennotierten Unternehmen des Euroraums zusammengesetzten Börsenbarometer, teilte die Firma mit. 07.05 Folgende Unternehmen werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schluss Dividen Unternehmen kurs de Angaben in Euro Linde 210,80 3,28 PLC (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)