BÖRSEN-TICKER-Deal mit Michael Jordan treibt Videospiele-Macher DraftKings

Frankfurt, 02. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 18.50 Uhr - Der Einstieg der Basketball-Legende Michael Jordan beschert DraftKings einen der größten Kurssprünge der Firmengeschichte. Die Aktien des Spezialisten für Sport-Simulationen und Online-Glücksspiel steigen um knapp zwölf Prozent auf 41,29 Dollar. Jordan wird den Angaben zufolge Anteile an der Firma kaufen und als Sonderberater in kreativen und strategischen Fragen fungieren. 15.30 Uhr - Der Höhenflug von Bitcoin ist vorerst beendet. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verbilligt sich um gut sieben Prozent auf 11.162,85 Dollar. "Anleger versilbern ihre Gewinne", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. Einige dürfte der Kursrutsch aber auf dem falschen Fuß erwischt haben. So lange sich Bitcoin aber über der 10.000er Marke halte, bleibe der Aufwärtstrend intakt. 08.15 Uhr - Deutsche Telekom stehen im Frankfurter Frühhandel an der Dax-Spitze. Die Titel legen 1,5 Prozent zu, nachdem JP Morgan die Bewertung mit "Overweight" wiederaufnahm. Der Konzern biete mittlerweile sowohl Wachstum als auch Wert, begründeten die Analysten. 07.30 Uhr - Vonovia steigt zum 18. September in den europäischen Auswahlindex EuroStoxx50 auf. Vonovia sei damit der einzige Immobilienwert in dem aus den fünfzig wertvollsten börsennotierten Unternehmen des Euroraums zusammengesetzten Börsenbarometer, teilte die Firma mit. 07.05 Folgende Unternehmen werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schlusskurs Dividende Unternehmen Angaben in Euro Linde 210,80 3,28