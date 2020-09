BÖRSEN-TICKER-Deutsche Börse und Euronext unter Druck

Frankfurt, 14. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

10.58 Uhr - Aus Furcht vor einem kostspieligen Bieter-Wettstreit um Borsa Italiana ziehen sich Anleger bei der Deutschen Börse und der Euronext zurück. Die Aktien der zwei Börsen-Betreiber fallen um bis zu 2,8 Prozent. Neben diesen beiden hat auch der Schweizer Rivale Six ein Auge auf die italienische Börse geworfen, die derzeit zur Londoner LSE gehört.

10.05 Uhr - Der 40 Milliarden Dollar schwere Verkauf des Chip-Designers ARM an Nvidia schiebt die europäischen Halbleiterwerte an. Die Aktien des ARM-Rivalen Dialog Semiconductor gewinnen ein knappes Prozent. Die Chip-Hersteller ASM International und STMicro rücken bis zu zwei Prozent vor. Die Titel von Infineon sind mit 24,40 Euro so teuer wie zuletzt vor zweieinhalb Jahren.

09.46 Uhr - Ein Auftrag zur Lieferung von Kampfjets und Fregatten nach Griechenland ermuntert Anleger zum Einstieg bei Dassault Aviation. Die Aktien des Rüstungskonzerns steigen um knapp zehn Prozent auf 822 Euro und steuern auf den größten Tagesgewinn seit achteinhalb Jahren zu.

09.36 Uhr - Die Kuwaiter Börse feiert ein fulminantes Börsendebüt. Die Aktien steigen auf 1,061 Dinar (2,92 Euro). Bürgern des Golf-Staates waren die Papiere zu je 0,10 Dinar zugeteilt worden. Zum Jahresende soll der Aktienmarkt des Königreichs in den MSCI-Schwellenländerindex aufgenommen werden.

09.10 Uhr - Nach einer knapp 75 Millionen Euro schweren Kapitalerhöhung übernehmen die Aktien von Corestate die Spitze im SDax. Die Titel der Immobilienfirma steigen um 3,3 Prozent auf 18,40 Euro. “Offenbar sind Anleger erleichtert, dass die Firma mehr Geld zur Verfügung und die Verschuldung reduziert hat”, sagt ein Börsianer.

07.53 Uhr - Spekulationen auf Produktionsausfälle im Golf von Mexiko treiben den Ölpreis nach oben. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um 0,3 Prozent auf 39,95 Dollar je Barrel. Wenige Wochen nach dem Wirbelsturm “Laura” gefährdet “Sally” die Ölförderung in der Region. Die geplante Wiedereröffnung libyscher Exportterminals bremse den Anstieg allerdings, sagt Analyst Jeffrey Halley vom Brokerhaus Oanda. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)