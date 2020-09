BÖRSEN-TICKER-Impfhoffnungen treiben CureVac

Frankfurt, 30. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 13.10 Uhr - CureVac-Aktien steigen vorbörslich an der Wall Street um acht Prozent. Das Tübinger Biotech-Unternehmen hat den nächsten Schritt bei der Prüfung seines Corona-Impfstoffkandidaten CVnCoV bekanntgegeben. Der erste Teilnehmer an einer klinischen Phase-2a-Studie sei geimpft worden. Erste Daten würden im vierten Quartal erwartet. Seit dem Börsendebut Mitte August hat sich der CureVac-Kurs fast verdreifacht. 7.55 Uhr - Infineon stehen mit einem Abschlag von 1,1 Prozent bei Lang & Schwarz am Dax-Ende. Börsianern zufolge lastet ein trüber Ausblick des US-Chipherstellers Micron auf den Titeln. Anleger machten nach den jüngsten Kursgewinnen in dem Sektor deswegen lieber Kasse, sagte ein Händler. 7.30 Uhr - Folgende Unternehmen werden mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schl Divi Unternehmen ussk dend Angaben in urs e Euro alstria 12,0 0,53 office REIT 9 AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)