BÖRSEN-TICKER-Dax legt nach positiven Impulsen von US-Börsen zu

Frankfurt, 30. Sep (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 16.14 Uhr - Nach einem freundlichen Handelsstart der Wall Street gleichen auch Dax und Eurostoxx50 Kursverluste aus und notieren 0,2 Prozent fester. In den USA stimmten Wirtschaftsdaten die Anleger nach dem chaotischen Verlauf der ersten TV-Debatte im US-Wahlkampf versöhnlich. 13.10 Uhr - CureVac-Aktien steigen vorbörslich an der Wall Street um acht Prozent. Das Tübinger Biotech-Unternehmen hat den nächsten Schritt bei der Prüfung seines Corona-Impfstoffkandidaten CVnCoV bekanntgegeben. Der erste Teilnehmer an einer klinischen Phase-2a-Studie sei geimpft worden. Erste Daten würden im vierten Quartal erwartet. Seit dem Börsendebut Mitte August hat sich der CureVac-Kurs fast verdreifacht. 7.55 Uhr - Infineon stehen mit einem Abschlag von 1,1 Prozent bei Lang & Schwarz am Dax-Ende. Börsianern zufolge lastet ein trüber Ausblick des US-Chipherstellers Micron auf den Titeln. Anleger machten nach den jüngsten Kursgewinnen in dem Sektor deswegen lieber Kasse, sagte ein Händler. 7.30 Uhr - Folgende Unternehmen werden mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schl Divi Unternehmen ussk dend Angaben in urs e Euro alstria 12,0 0,53 office REIT 9 AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)