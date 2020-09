MÄRKTE-Palantir mit Kurssprung bei Börsendebüt

Frankfurt/Bangalore, 30. Sep (Reuters) - P alantir-Aktien haben bei ihrem Börsendebüt in New York einen Kurssprung von 38 Prozent hingelegt. Damit kommt die für die CIA und andere Geheimdienste arbeitende Datenanalysefirma auf einen Börsenwert von fast 22 Milliarden Dollar. Die Aktie kletterte auf zehn Dollar, nachdem die New Yorker Börse am Vortag den Referenzpreis auf 7,25 Dollar festgelegt hatte. Die Firma strebte per Direktplatzierung an die Börse und trat damit in die Fußstapfen des Musikstreaminganbieters Spotify, der diesen Weg 2018 wählte. Im Gegensatz zum herkömmlichen Börsengang werden keine neuen Aktien ausgegeben, sondern in den Handel kommen die Aktien, die bestehende Aktionäre verkaufen. Das Unternehmen wurde 2003 von dem in Deutschland geborenen Finanzinvestor und Donald-Trump-Unterstützer Peter Thiel mitgegründet. (Reporter: Anirban Sen; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)