BÖRSEN-TICKER-Covestro-Aktien nach Herabstufung schwächer

Frankfurt, 01. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 08.24 Uhr - Nach einer Herabstufung durch die Experten der Credit Suisse liegen die Covestro-Aktien im Frankfurter Frühhandel 1,1 Prozent im Minus. Die Epxerten senkten die Papiere des Kunststoffherstellers auf "Neutral" von "Outperform" und reduzierten ihr Kursziel auf 46 von 51,50 Euro. 08.10 Uhr - Eine Hochstufung durch die Experten von Berenberg stützt Airbus-Aktien. Die Papiere legen im Frankfurter Frühhandel 2,1 prozent zu. Die Experten von Berenberg hoben ihre Einstufung auf "Buy" von "Hold" und erhöhten ihr Kursziel auf 76 von 69 Euro. 07.35 Uhr - Die Aktien der Deutschen Telekom legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,2 Prozent zu und stehen damit an der Spitze im Dax. Die Experten von Goldman Sachs nahmen die Papiere auf ihre Empfehlungsliste auf. 07.28 Uhr - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Volkswagen 137,40 4,86 Draegerwerk 74,00 0,19