BÖRSEN-TICKER-H&M schneidet besser ab als erwartet - Aktie steigt

Frankfurt, 01. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 13.01 Uhr - Mit einem Plus von bis zu 8,3 Prozent werden die H&M-Aktien gehandelt, die Aktien notieren so hoch wie seit Anfang Juni nicht. Der weltweit zweitgrößte Modehändler schnitt im abgelaufenen Quartal besser ab als erwartet. "Wir denken, dass sie das gut im Griff haben, worauf sie Einfluss haben", schreiben die JPMorgan-Experten. 12.15 Uhr - Die geplante Kapitalerhöhung lastet schwer auf den Aktien des britischen Triebwerksherstellers Rolls Royce. Die Aktien geben bis zu 11,3 Prozent nach und notieren so niedrig wie seit 17 Jahren nicht mehr. Die Experten von JPMorgan gehen davon aus, dass die Aktien während der über einen Zeitraum von sechs Wochen anstehenden Kapitalerhöhung unter Druck bleiben. Zudem spiegle die derzeitige Bewertung die Risiken nicht wider, mit denen Rolls Royce in den kommenden Jahren zu tun habe. 09.49 Uhr - Das britische Pfund dreht ins Minus und notiert 0,2 Prozent schwächer bei 1,2872 Dollar. Zum Euro verliert es 0,4 Prozent auf 1,0977 Euro. Nach Informationen aus EU-Kreisen gelingt es den Unterhändlern von Großbritannien und der EU in der entscheidenden Brexit-Verhandlungsrunde nicht, ihre Differenzen beim Thema Staatshilfen beizulegen. Sollte zudem in letzter Minute ein Freihandelsabkommen vereinbart werden, hänge die Zustimmung der EU davon ab, dass das umstrittene Binnenmarktgesetz zurückgenommen werde, heißt es. 08.24 Uhr - Nach einer Herabstufung durch die Experten der Credit Suisse liegen die Covestro-Aktien im Frankfurter Frühhandel 1,1 Prozent im Minus. Die Epxerten senkten die Papiere des Kunststoffherstellers auf "Neutral" von "Outperform" und reduzierten ihr Kursziel auf 46 von 51,50 Euro. 08.10 Uhr - Eine Hochstufung durch die Experten von Berenberg stützt Airbus-Aktien. Die Papiere legen im Frankfurter Frühhandel 2,1 prozent zu. Die Experten von Berenberg hoben ihre Einstufung auf "Buy" von "Hold" und erhöhten ihr Kursziel auf 76 von 69 Euro. 07.35 Uhr - Die Aktien der Deutschen Telekom legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,2 Prozent zu und stehen damit an der Spitze im Dax. Die Experten von Goldman Sachs nahmen die Papiere auf ihre Empfehlungsliste auf. 07.28 Uhr - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Volkswagen 137,40 4,86 Draegerwerk 74,00 0,19 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)