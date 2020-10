BÖRSEN-TICKER-Übernahmepläne treiben Suez-Aktien

06. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.35 Uhr - Anleger decken sich mit Suez-Aktien ein, nachdem der französische Versorger Engie zugestimmt hat, ein Beteiligungspaket von 29,9 Prozent an den französischen Wasser- und Abfallkonzern Veolia zu verkaufen. Suez-Aktien ziehen 4,5 Prozent an, Veolia und Engie-Papiere jeweils 2,4 Prozent. Das Suez-Management lehnt die Avancen des Rivalen ab.

08.04 Uhr - Nach der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus ziehen die Ölpreise weiter an. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) leichtes US-Öl verteuert sich am Dienstag 0,6 Prozent auf 39,46 Dollar. Der Preis für Nordseeöl der Sorte Brent steigt 0,5 Prozent auf 41,50 Dollar. Auch ein sich ausweitender Streik der Ölarbeiter in Norwegen sowie die Evakuierung von Öl-Plattformen im Golf von Mexiko wegen des Tropensturms Delta sorgen für Auftrieb. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)