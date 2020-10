MÄRKTE-Erneuerbare-Energien-Aktien reiten auf Biden-Welle

London, 08. Okt (Reuters) - Der Vorsprung des Demokraten Joe Biden vor US-Präsident Donald Trump in den jüngsten Wahlumfragen treibt die Kurse von Solarfirmen in die Höhe. Der Invesco Solar-ETF etwa gewann allein im vergangenen Monat 42 Prozent an Wert. Vor allem die Hoffnung, dass die Demokraten neben dem Präsidialamt auch die Mehrheit in beiden Kongresskammern erobern könnten, lasse Investoren zugreifen, sagte Benjamin Jones, Stratege bei dem Finanzdienstleister State Street. Er sprach von einem “Schwerpunkt von Biden und seiner Kandidatin für das Vizepräsidentenamt, Kamala Harris, auf erneuerbaren und sauberen Energien”. Die Aktien von Firmen wie First Solar, Enphase Energy und Sunrun liegen aktuell auf dem höchsten Stand seit Jahren oder auf Rekordwerten. Der Invesco-Fonds schnellte seit seinem Tiefpunkt im März 255 Prozent nach oben. Ein Händler in London sagte, Anlegern könnten bei einer “blauen Welle” noch mehr Geld in den Sektor pumpen. Blau ist die Parteifarbe der Demokraten. (Reporter: Thyagaraju Adinarayan, geschrieben von Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)