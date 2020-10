BÖRSEN-TICKER-Pandora glänzen mit Ausblick

Frankfurt, 09. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 9.40 Uhr - Der dänische Schmuckhersteller Pandora überzeugt Anleger mit starken Quartalsumsätzen und einer Prognoseanhebung. Die Aktien klettern um 13,7 Prozent auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Vor allem das Online-Geschäft entwickelte sich in der Corona-Krise besser als erhofft. 7 Uhr - Folgende Unternehmen werden mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schluss Dividen Unternehmen kurs de Angaben in Euro Hamborner REIT 9,06 0,47 AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)