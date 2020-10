BÖRSEN-TICKER-US-Chiphersteller NXP verbreitet gute Laune im Sektor

Frankfurt, 09. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 10.25 Uhr - Europäische Chipwerte profitieren von gut aufgenommenen Zahlen des US-Mitbewerbers NXP Semixonductors. Auch ein Medienbericht über ein Interesse von AMD am Rivalen Xilinx bringt Schwung in den Sektor. Infineon legen 1,5 Prozent zu. Aktien von AMS, STMicroelectronics, ASM und Dialog steigen um bis zu 1,2 Prozent. 9.50 Uhr - Die türkische Lira taumelt von Rekordtief zu Rekordtief. Der Dollar steigt im Gegenzug um 0,2 Prozent auf ein Rekordhoch von 7,955 Lira. Die Lira hat in diesem Jahr rund 25 Prozent abgewertet, hauptsächlich aufgrund von Bedenken wegen der erschöpften Devisenreserven der Zentralbank und kostspieliger Interventionen auf dem Devisenmarkt. Hinzu kamen geopolitische Sorgen. 9.40 Uhr - Der dänische Schmuckhersteller Pandora überzeugt Anleger mit starken Quartalsumsätzen und einer Prognoseanhebung. Die Aktien klettern um 13,7 Prozent auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Vor allem das Online-Geschäft entwickelte sich in der Corona-Krise besser als erhofft. 7 Uhr - Folgende Unternehmen werden mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schluss Dividen Unternehmen kurs de Angaben in Euro Hamborner REIT 9,06 0,47 AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)