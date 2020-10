BÖRSEN-TICKER-Starkes Börsendebüt für Online-Händler Allegro

Frankfurt, 12. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.43 Uhr - Beim Börsendebüt von Allegro greifen Anleger beherzt zu. Die Aktien des polnischen Online-Händlers steigen in Warschau um mehr als 50 Prozent auf 65,60 Zloty. Damit wird der Ebay-Konkurrent an der Börse mit umgerechnet gut 15 Milliarden Euro bewertet und steigt zum wertvollsten Unternehmen Polens auf. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf etwa zwei Milliarden Euro.

09.33 Uhr - Der geplante Umtausch der Vorzugsaktien von Buzzi Unichem in Stammaktien gibt letzteren Auftrieb. Die im Mailänder Leitindex notierten Titel gewinnen knapp sieben Prozent und steuern auf den größten Tagesgewinn seit vier Monaten zu. Vorzugsaktionäre des Zement-Herstellers erhalten für jedes Papier 0,67 Stamm-Anteile. Buzzi-Vorzügen winkt mit einem Plus von mehr als 24 Prozent einen Rekord-Tagesplus. Mit 14,48 Euro sind sie so teuer wie zuletzt vor einem knappen Jahr.

08.12 Uhr - Die angehobenen Geschäftsprognosen aus der vergangenen Woche geben Global Fashion Group weiter Auftrieb. Die Aktien des Online-Modehändlers steigen im Frankfurter Frühhandel um gut zwei Prozent, nachdem sie am Freitag um 24 Prozent zugelegt hatten.

07.37 Uhr - Positive Analystenkommentare ermuntern Anleger zum Einstieg bei Daimler. Die Aktien des Autobauers steigen vorbörslich um 2,5 Prozent auf etwa 49,20 Euro. Die Experten von Goldman Sachs stuften die Titel auf "Buy" von "Sell" hoch und hoben das Kursziel auf 60 von 40 Euro an. Ihre Kollegen von Morgan Stanley erhöhten ihr Kursziel auf 63 von 54 Euro.