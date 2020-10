BÖRSEN-TICKER-Rüstungsfirma Saab mit größtem Kurssturz seit 2018

Frankfurt, 19. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

12.07 Uhr - Ein operativer Quartalsverlust brockt Saab den größten Kursrutsch seit zwei Jahren ein. Die Aktien des schwedischen Rüstungskonzerns fallen um zwölf Prozent. Das Minus beläuft sich den Angaben zufolge auf umgerechnet 75 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 59 Millionen Euro vor Jahresfrist. Außerdem warnte Saab, dass wegen der Coronavirus-Pandemie die Zuliefer-Versorgung für den Kampfjet “Gripen” gefährdet sei. Entscheidend sei, wie stark dieses Programm beeinträchtigt werde, kommentierte Analyst Sandy Morris von der Investmentbank Jefferies.

11.55 Uhr - Der Rückzug von PwC als Bilanzprüfer von Boohoo brockt dem Online-Modehändler den größten Kursrutsch seit fast zwei Monaten ein. Die Aktien fallen in London um knapp 17 Prozent. Zuvor hatte PwC bekannt gegeben, nicht an der Boohoo-Ausschreibung für ein neues Mandat teilnehmen zu wollen. Es sei aber unklar, ob ein Rücktritt von PwC oder die Ausschreibung am Anfang gestanden hätten, schreibt Analyst Andrew Wade von der Investmentbank Jefferies.

11.38 Uhr - Spekulationen auf einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen hieven das Pfund Sterling wieder über die psychologisch wichtige 1,30er Marke. Die Währung verteuert sich um 0,8 Prozent auf 1,3010 Dollar. Parallel dazu gewinnt es 0,4 Prozent auf 10,1061 Euro. Investoren werteten die jüngsten Aussagen beider Seiten als Hinweis auf Bewegung im festgefahrenen Streit, sagte Neil Jones, Manager bei der Mizhuo Bank.

11.06 Uhr - Schwache chinesische Konjunkturdaten setzen dem Ölpreis zu. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 0,3 Prozent auf 42,80 Dollar je Barrel. Das Wirtschaftswachstum des weltgrößten Erdöl-Verbrauchers fiel im abgelaufenen Quartal mit 4,9 Prozent geringer aus als erwartet. Vor allem die Zahlen zur Rohöl-Verarbeitung seien enttäuschend ausgefallen, sagt Volkswirt Howie Lee von der Bank OCBC.

10.37 Uhr - Technische Probleme bringen den Handel an der Euronext zum Erliegen. Derzeit seien weder Kassa- noch Derivate-Geschäfte möglich, teilt der pan-europäische Börsenbetreiber mit.

10.24 Uhr - Dank eines überraschend starken Gewinnanstiegs winkt den Aktien von Intrum der größte Tagesgewinn seit den Börsenturbulenzen vom März. Die Titel der schwedischen Inkassofirma steigen in Stockholm um gut 15 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Plus beim operativen Gewinn von zwölf Prozent auf umgerechnet 191 Millionen Euro bekanntgegeben hatte. Dies sei ein gutes Omen für die Konkurrent, kommentieren die Analysten von JPMorgan.

07.55 Uhr - Die Aktien von S Immo werden an diesem Montag mit einem Dividendenabschlag von 0,70 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Freitagsschluss von 14,66 Euro bedeutet dies ein Minus von 4,8 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)