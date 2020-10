BÖRSEN-TICKER-Umschuldung nimmt Aktien von Petra Diamonds den Glanz

Frankfurt, 20. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.33 Uhr - Geplatzte Verkaufspläne und die Umwandlung von Schulden in Aktien brocken Petra Diamonds einen Kurssturz ein. Die Titel des Edelstein-Schürfers fallen in London um knapp 19 Prozent. Der Konzern stellt sich mangels Geboten nicht weiter zum Verkauf. Nach der Umwandlung von Schulden in Anteilsscheine halten Gläubiger den Angaben zufolge 91 Prozent an dem Unternehmen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)