BÖRSEN-TICKER-"Sagrotan"-Macher Reckitt Benckiser im Aufwind

Frankfurt, 20. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.43 Uhr - Quartalserlöse über Markterwartungen ermuntern Anleger zum Einstieg bei Reckitt Benckiser. Die Aktien des Konsumgüter-Konzerns steigen in London um 1,6 Prozent. Das 13,3-prozentige Umsatzplus auf umgerechnet 3,9 Milliarden Euro verdanke der Anbieter von “Sagrotan” und “Calgon” dem Wachstum bei Hygiene-Produkten, kommentiert Analyst Martin Deboo von der Investmentbank Jefferies.

09.40 Uhr - Spekulationen auf eine Übernahme bescheren Banca Profilo den größten Kurssprung seit fast vier Monaten. Die Aktien des Instituts steigen in Mailand um mehr als elf Prozent. Einem Medienbericht zufolge haben mehrere italienische und ausländische Investoren Interesse angemeldet.

09.33 Uhr - Geplatzte Verkaufspläne und die Umwandlung von Schulden in Aktien brocken Petra Diamonds einen Kurssturz ein. Die Titel des Edelstein-Schürfers fallen in London um knapp 19 Prozent. Der Konzern stellt sich mangels Geboten nicht weiter zum Verkauf. Nach der Umwandlung von Schulden in Anteilsscheine halten Gläubiger den Angaben zufolge 91 Prozent an dem Unternehmen.