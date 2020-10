BÖRSEN-TICKER-Kupferpreis steigt auf 2-1/2-Jahres-Hoch

Frankfurt, 21. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.29 Uhr - In der Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Verhandlungen über weitere US-Konjunkturhilfen decken sich Anleger mit Industriemetallen ein. Hinzu kämen drohende Lieferausfälle durch Bergarbeiterstreiks in Chile, sagte Rohstoff-Händlerin Anna Stablum vom Brokerhaus Marex Spectron. Dies hievt den Preis für Kupfer auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 6940 Dollar je Tonne. Nickel gewinnt ebenfalls rund ein halbes Prozent und ist mit 16.095 Dollar so teuer wie zuletzt vor etwa einem Jahr.

07.21 Uhr - Die Aufwertung der chinesischen Währung geht weiter. Dadurch fällt der Dollar am Mittwoch um 0,5 Prozent auf 6,6444 Yuan, den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Die chinesische Valuta profitiere von der im Vergleich zu anderen Ländern schnelleren Genesung der Konjunktur von den Folgen der Coronavirus-Pandemie, sagt Stephen Innes, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Axicorp.