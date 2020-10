BÖRSEN-TICKER-Volkswagen-Aktien nach Zahlen fester

Frankfurt, 29. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.57 Uhr - Die Aktien von Volkswagen notieren im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,7 Prozent fester. Dem Autobauer ist nach dem Corona-bedingten Geschäftseinbruch die Rückkehr in die Erfolgsspur gelungen.

07.45 Uhr - Mit einem Aufschlag von 3,3 Prozent werden die Aktien von Delivery Hero im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz gehandelt und stehen damit an der Dax-Spitze. Die Experten der HSBC und der Credit Suisse hoben ihre Kursziele auf 111 beziehungsweise 124 Euro an. Der Essenslieferdienst hatte zuvor angekündigt, die Corona-Krise für weiteres Wachstum zu nutzen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)