BÖRSEN-TICKER-Orange glänzen mit Dividende

Frankfurt, 29. Okt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

10.00 Uhr - Orange erfreuen die Anleger mit einer Dividende für 2020. Die Aktien des französischen Telekom-Konzerns steigen in Paris um bis zu 5,5 Prozent auf 9,54 Euro. Die Zwischendividende hob der Konzern um zehn Cent an und stellte für das Gesamtjahr eine Gewinnbeteiligung von 70 Cent je Aktie in Aussicht. Im Quartal verbuchte Orange zudem einen weniger starken Ergebnisrückgang als befürchtet. Die Zahlen seien “ermutigend”, urteilten die Analysten von Credit Suisse.

07.57 Uhr - Die Aktien von Volkswagen notieren im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,7 Prozent fester. Dem Autobauer ist nach dem Corona-bedingten Geschäftseinbruch die Rückkehr in die Erfolgsspur gelungen.

07.45 Uhr - Mit einem Aufschlag von 3,3 Prozent werden die Aktien von Delivery Hero im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz gehandelt und stehen damit an der Dax-Spitze. Die Experten der HSBC und der Credit Suisse hoben ihre Kursziele auf 111 beziehungsweise 124 Euro an. Der Essenslieferdienst hatte zuvor angekündigt, die Corona-Krise für weiteres Wachstum zu nutzen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)