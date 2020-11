BÖRSEN-TICKER-Pandora-Aktien glänzen - Online-Geschäft boomt

03. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

11.00 Uhr - Anleger decken sich bei Pandora ein. Die Aktien des dänischen Schmuckherstellers legen bis zu 6,1 Prozent zu. Boomende Online-Verkäufe stimmen das Management optimistisch.

09.51 Uhr - Mit einem Aufschlag von bis zu 6,6 Prozent stehen die Aktien der Bank BNP Paribas an der Spitze des Pariser Leitindex. Das französische Institut profitierte vom Investmentbanking und erwirtschaftete im dritten Quartal mehr Gewinn als erwartet. Das könnte dazu führen, dass die Prognose für den Gewinn je Aktie erhöht werde, schreiben die Experten der Credit Suisse, was die Dividendenrendite nach oben treiben könnte, sobald die Banken wieder Geld an die Aktionäre ausschütten dürfen.

09.40 Uhr - Die Rückkehr in die Gewinnzone macht Hugo Boss unter Anlegern begehrt. Die Aktien des Modekonzerns legen in der Spitze 5,6 Prozent zu. Nach zwei verlustreichen Quartalen profitierte der Konzern vom zunehmenden Onlinegeschäft und der Erholung des chinesischen Marktes.

09.15 Uhr - Die türkische Lira fällt am US-Wahltag auf ein Rekordtief. Der Dollar steigt im Gegenzug auf 8,4470 Lira. Analysten gehen davon aus, dass es nach einem Wahlsieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden zu weiteren Spannungen zwischen den Regierungen in Ankara und Washington kommen könnte.

08.40 Uhr - Die Deutsche Pfandbriefbank profitiert von einer Hochstufung der Deutschen Bank. Im Frankfurter Frühhandel legt die Aktie drei Prozent zu. Die Deutsche-Bank-Experten hoben ihre Einschätzung auf “Buy” von “Hold” an und setzten das Kursziel herauf auf acht von zuvor sechs Euro.

08.31 Uhr - Die Aktien des Verkehrstechnikkonzerns Vossloh legen im Frankfurter Frühhandel 3,2 Prozent zu. Die Experten von Berenberg hoben ihre Einstufung auf "Buy" von "Hold" an.