BÖRSEN-TICKER-Legrand wächst stärker als erwartet

Frankfurt, 05. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.30 Uhr - In Paris steigen die Aktien des Schalter- und Steckdosenanbieters Legrand um 5,6 Prozent und damit so stark wie seit fünf Monaten nicht mehr. In den ersten neun Monaten habe der Konzern mehr umgesetzt und verdient als erwartet, kommentieren die Analysten von Jefferies. Besonders das organische Wachstum habe positiv überrascht.

09.07 Uhr - Mit einem Kursplus von fast vier Prozent stehen die Infineon-Aktien an der Dax-Spitze. Die Experten der Credit Suisse hoben ihr Kursziel auf 22,5 von 19,2 Euro an.

07.35 Uhr - Eine höhere Jahresprognose lässt Anleger zu den Aktien der IT-Firma S&T greifen. Die Papiere legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 6,4 Prozent zu. Das Unternehmen blickt nach einem guten Geschäft im dritten Quartal optimistischer auf 2020.

07.30 Uhr - Die Aktien von Ströer werden mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Der Schlusskurs vom Mittwoch lag bei 62,60 Euro, die Dividende beträgt zwei Euro.