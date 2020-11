BÖRSEN-TICKER-Herabstufung setzt Verbund zu

Frankfurt, 12. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.20 Uhr - Ein negativer Analystenkommentar drückt Verbund ans Ende des ATX. Die Aktien des österreichischen Energiekonzerns fallen um 4,7 Prozent auf 52,50 Euro. Die Experten der Barclays Bank stuften die Titel auf “Underweight” von “Equal-Weight” herunter und senkten das Kursziel auf 43 von 44 Euro.

09.13 Uhr - Einige Anleger nutzen die jüngste Rally bei Nordex und Pfandbriefbank für Gewinnmitnahmen. Die Aktien des Windkraftanlagenbauers und des Geldinstitutes fallen am Donnerstag um jeweils knapp vier Prozent. In den vergangenen Tagen hatten sie jeweils etwa 25 Prozent zugelegt, etwa acht Mal so stark wie der MDax.