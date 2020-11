BÖRSEN-TICKER-Walt Disney ziehen vorbörslich an

Frankfurt, 13. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

13.00 Uhr - Anleger an der Wall Street packen sich Aktien von Walt Disney ins Depot. Die Papiere steigen vorbörslich um 4,3 Prozent, nachdem die Umsatzeinbußen des Unterhaltungskonzerns in der Corona-Krise geringer ausfielen als befürchtet. Einzelne Sparten profitierten von der Lockerung der Einschränkungen im Berichtszeitraum, wie etwa der Sportsender ESPN von der Wiederaufnahme von Live-Sportveranstaltungen. Auch die Themenparks in den USA eröffneten wieder, wenn auch nicht mit voller Kapazität.

9.30 Uhr - Der französische Versorger Engie überzeugt die Anleger mit einem geringer als befürchtet ausgefallenen Ergebnisrückgang. Die Aktien steigen in Paris um 4,4 Prozent auf 12,45 Euro. Damit notieren sie so hoch wie seit acht Monaten nicht mehr. Credit Suisse zufolge schnitt vor allem der Bereich Erneuerbare Energien in den ersten neun Monaten besser ab als gedacht.

8.50 Uhr - Aktien von Deutsche Euroshop fallen im Frühhandel um drei Prozent. Der Shoppingcenter-Investor hat in den ersten neun Monaten pandemiebedingt deutliche Ergebnisrückgänge verbucht. Die Erholung im dritten Quartal sei aber stärker ausgefallen als erwartet, sagte ein Händler. Dennoch laste die Unsicherheit auf den Titeln. Eine Prognose traute sich das Unternehmen nicht zu.