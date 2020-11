BÖRSEN-TICKER-Sieg über Herta BSC beflügelt BVB-Aktie

Frankfurt, 23. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.50 Uhr - Der 5:2-Sieg über Herta BSC ermuntert Anleger zum Einstieg bei Borussia Dortmund (BVB). Die Aktien des Fußball-Bundesligisten steigen am Montag vorbörslich um 4,5 Prozent. Da Erzrivale Bayern München nur ein Unentschieden gegen Werder Bremen erreichte, rückt der BVB bis auf einen Punkt an den Tabellenführer der Bundesliga heran. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)