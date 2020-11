BÖRSEN-TICKER-Türkische Lira rutscht ab - Notenbank fordert Reformen

Frankfurt, 23. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

15.09 Uhr - Die türkische Lira setzt ihren Kursrutsch fort. Ein Dollar kostet mit 7,8945 Lira 2,4 Prozent mehr. Vize-Notenbankchef Oguzhan Ozbas hält eine straffere Zinspolitik alleine nicht für ausreichend, um ausländische Investoren in die Türkei zu holen. Nötig seien auch die geplanten Reformen in Wirtschaft und Politik.

11.29 Uhr - Nachlassende Spekulationen auf eine baldige Übernahme setzen Banco BPM zu. Die Aktien der italienischen Bank fallen in Mailand um zwei Prozent. Durch die Übernahme der Banca Creval falle Credit Agricole zumindest kurzfristig als Käufer für BPM aus, schreiben die Analysten der Investmentbank Equita. Damit steige die Wahrscheinlichkeit für eine Fusion mit BPER Banca. Deren Aktien gewinnen gut sechs Prozent.

11.53 Uhr - Mit Erleichterung reagieren Anleger auf neue Kreditlinien für Cineworld. Die Aktien der weltweit zweitgrößten Kinokette steigen in London um fast 27 Prozent auf 58,32 Pence. Das Unternehmen sicherte sich den Angaben zufolge zusätzliche Kredite im Volumen von 450 Millionen Dollar. Da ein Corona-Impfstoff zum greifen Nahe sei, verfüge Cineworld um ausreichend Mittel, um bis zur Wiedereröffnung der Kinos durchzuhalten, kommentiert Analyst James Wheatcroft von der Investmentbank Jefferies.

11.45 Uhr - Die US-Notfallzulassung für ein Medikament zur Behandlung von Corona-Patienten beflügelt Regeneron. Die Aktien der Pharmafirma steigen im vorbörslichen US-Geschäft um 5,6 Prozent.

11.06 Uhr - Zum Auftakt strengerer Pandemie-Restriktionen in der Türkei trennen sich Anleger von der Währung des Landes. Im Gegenzug gewinnen Dollar und Euro jeweils 1,5 Prozent auf 7,7442 beziehungsweise 9,1973 Lira. In den vergangenen Wochen hatten sie in Erwartung einer kräftigen Zinserhöhung der türkischen Notenbank jeweils mehr als neun Prozent abgewertet.

10.35 Uhr - Die Fortschritte bei der Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffs durch AstraZeneca überzeugt Anleger nicht. Die Aktien des Pharmakonzerns fallen in London um 1,5 Prozent. Der Wermutstropfen sei die geringere Wirksamkeit als bei der Konkurrenz, sagt Analystin Susannah Streeter vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Die Frage sei nun, ob AstraZeneca die maximale Wirksamkeitsquote von 90 Prozent bei bestimmten Dosierungen bestätigen könne, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. AstraZeneca zufolge liege die Wirksamkeit ihres Corona-Impfstoffs im Durchschnitt zweier Studien mit unterschiedlichen Dosierungen bei 70 Prozent.

07.57 Uhr - Ein negativer Analystenkommentar drückt BMW ans Dax-Ende. Die Aktien des Autobauers verlieren vorbörslich 1,1 Prozent auf etwa 73,30 Euro. Die Experten von Morgan Stanley haben die Titel auf “Equal-Weight” von “Overweight” heruntergestuft, das Kursziel aber auf 66 von 64 Euro angehoben.

07.50 Uhr - Der 5:2-Sieg über Hertha BSC ermuntert Anleger zum Einstieg bei Borussia Dortmund (BVB). Die Aktien des Fußball-Bundesligisten steigen am Montag vorbörslich um 4,5 Prozent. Da Erzrivale Bayern München nur ein Unentschieden gegen Werder Bremen erreichte, rückt der BVB bis auf einen Punkt an den Tabellenführer der Bundesliga heran. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)