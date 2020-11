BÖRSEN-TICKER-Dow Jones klettert auf Rekordhoch

24. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

16.52 Uhr - Die schwindende Furcht vor einer Verfassungskrise in den USA hievt den Standardwerteindex Dow Jones auf ein Rekordhoch. Er steigt um 1,4 Prozent auf 29.996,17 Punkte. Drei Wochen nach der Wahl machte US-Präsident Donald Trump den Weg für eine geordnete Machtübergabe an seinen gewählten Nachfolger Joe Biden frei.

14.22 Uhr - Getragen von der allgemein positiven Börsenstimmung steigen die Aktien von Tesla im vorbörslichen US-Geschäft um 4,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 545,40 Dollar. Damit beläuft sich der Börsenwert des Elektroauto-Bauers auf rund 517 Milliarden Dollar. Das entspricht in etwa dem Fünffachen der Marktkapitalisierung von Volkswagen.

10.55 Uhr - Bitcoin überspringt das erste Mal seit fast drei Jahren die 19.000er Marke. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise steigt am Dienstag um bis zu 3,7 Prozent auf 19.111,49 Dollar.

10.15 Uhr - Die Erfolge beim Coronavirus-Impfstoff lassen Investoren zu Titeln der Flug- und Reisebranche greifen. Lufthansa-Aktien ziehen bis zu 6,8 Prozent an, Anteilsscheine des British Airways-Eigners IAG legen fast in gleicher Höhe zu. Aktien des britischen Billigfliegers EasyJet gewinnen bis zu 7,3 Prozent. Titel des Reisekonzerns TUI ziehen an den Börsen in Frankfurt und London jeweils bis zu rund zwölf Prozent an.

07.45 Uhr - Continental-Aktien profitieren von einer Hochstufung der Citigroup. Die Anteilsscheine des Autozulieferers legen vorbörslich bei Lang & Schwarz 2,3 Prozent zu. Die Experten der Citibank setzten ihre Empfehlung auf “Buy” von “Neutral” hoch und erhöhten das Kursziel auf 132 Euro von 100 Euro. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)