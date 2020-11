BÖRSEN-TICKER-Einigung mit Gläubigern schiebt Europcar an

Frankfurt, 26. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

10.00 Uhr - Die Aktien von Europcar steigen um sechs Prozent, nachdem der französische Autovermieter mit seinen Hauptgläubigern eine grundsätzliche Einigung über die finanzielle Umstrukturierung erzielt hat. Das Unternehmen will seine Verschuldung durch eine 1,1 Milliarden Euro schwere Eigenkapitalisierung vorrangiger Anleihen und eine Kapitalzuführung von 250 Millionen Euro reduzieren.

9.40 Uhr - Ceconomy-Aktien fallen nach einer Herunterstufung durch Barclays um bis zu 8,6 Prozent auf ein Drei-Wochen-Tief von 3,96 Euro. Die Analysten der britischen Bank sehen einen wachsenden Gegenwind für den Mutterkonzern von Media Markt und Saturn im nächsten Jahr. Der bröckelnde Umsatz im Dienstleistungsbereich und höhere Restrukturierungskosten nagten an der Profitabilität. Die Bewertung senkte Barclays auf “Underweight” von “Equal Weight”.

7.20 Uhr - Der Bitcoin-Kurs bricht im asiatischen Handel ein. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verbilligt sich um sechs Prozent auf 17.700 Dollar. Am Mittwoch hatte sie ein Drei-Jahres-Hoch von 19.510 Dollar markiert und damit nur noch etwa 2,5 Prozent unter ihrem Rekordhoch gelegen. Angesichts sehr hoher Handelsvolumina an den Börsen sei es nicht überraschend, dass es nach dem Abprallen am Allzeithoch zu einer solchen raschen Korrektur komme, sagte Experte Justin d'Anethan vom Beratungshaus Diginex.