BÖRSEN-TICKER-Spartenverkauf gibt Versicherer Aegon Auftrieb

30. Nov (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.22 Uhr - Der Verkauf des Osteuropa-Geschäfts an Vienna Insurance hievt Aegon an die Spitze des Amsterdamer Leitindex. Die Aktien des Versicherers steigen um knapp drei Prozent. In Wien gewinnen die Titel des österreichischen Käufers 1,4 Prozent.

08.59 Uhr - In Erwartung einer weiter steigenden Nachfrage des weltgrößten Abnehmers China decken sich Anleger mit Kupfer ein. Das Industriemetall verteuert sich an der Londoner Börse LME um 2,6 Prozent auf 7692,50 Dollar je Tonne und in Shanghai um vier Prozent auf 57.800 Yuan (8776 Dollar). Damit ist es jeweils so teuer wie zuletzt vor knapp acht Jahren. Die chinesische Industrie wuchs im November so stark wie zuletzt vor drei Jahren.

08.34 Uhr - Ein negativer Analystenkommentar drückt Aurubis ins Minus. Die Aktien der Kupferhütte fallen im Frankfurter Frühhandel um 2,3 Prozent auf 62,78 Euro. Die Experten der Bank Morgan Stanley stuften die Papiere auf “Underweight” von “Equal-Weight” herunter und senkten das Kursziel auf 57 von 61 Euro.

08.29 Uhr - Nach mehreren Tagen mit Gewinnmitnahmen steigen Anleger wieder bei Bitcoin ein. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise steigt um zehn Prozent auf knapp 18.700 Dollar und notiert damit nur noch sieben Prozent unter ihrem bisherigen Rekordhoch bei knapp 20.000 Dollar. “Frisches Geld von Anlegern, die die Bitcoin-Rally bislang verpasst haben, fließt nun in den Markt”, sagt Analyst Timo Emden von Emden Research.

08.24 Uhr - Nach der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Köln rutschen die Aktien von Borussia Dortmund (BVB) in den Tabellenkeller des SDax. Die Titel des Fußball-Bundesligisten verlieren im Frankfurter Frühhandel 4,2 Prozent.

08.22 Uhr - Der Verkauf neuer Aktien drückt Kion ins Minus. Die Titel des Gabelstapler-Herstellers fallen im Frankfurter Frühhandel um gut vier Prozent auf 67 Euro. Das Unternehmen hat den Bezugspreis für die neuen Papiere auf je 62 Euro festgelegt.

08.14 Uhr - Nach dem weitgehenden Ausstieg mehrerer Großaktionäre und einer Neuordnung des Aufsichtsrats gehen die Aktien von Corestate auf Talfahrt. Die Papiere der Immobilienfirma fallen im Frankfurter Frühhandel um zehn Prozent. Damit liegen sie aber immer noch rund 34 Prozent über dem Niveau von Ende Oktober.

08.05 Uhr - Die Aktien von Befesa werden an diesem Montag mit einem Dividendenabschlag von 0,73 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Freitagsschluss von 43,60 Euro bedeutet dies ein Minus von 1,7 Prozent.

07.49 Uhr - Die Aussicht auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Krise sowie auf weitere Unterstützung der US-Notenbank setzen dem Dollar weiter zu. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, fällt 0,1 Prozent auf 91,707 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit April 2018. “Die Themen bleiben bekannt: eine breite Dollarschwäche bei gleichzeitig steigender Risikobereitschaft”, teilten die Analysten der ANZ Bank mit. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)