MÄRKTE-Verkaufsverhandlungen treiben Siltronic-Aktien an

Frankfurt, 30. Nov (Reuters) - Die Aussicht auf einen Verkauf des Münchner Chip-Zulieferers Siltronic an einen Rivalen in Taiwan lässt Anleger zugreifen. Die Anteilsscheine des MDax-Unternehmens schossen zum Wochenanfang um bis zu 12,4 Prozent nach oben. Die Papiere von Großaktionär Wacker Chemie legten um bis zu 4,8 Prozent zu. Das Unternehmen will sein verbliebenes Aktienpaket an Siltronic zu dem gebotenen Preis dem Konkurrenten GlobalWafers andienen. Der Konzern aus Taiwan bietet insgesamt 3,75 Milliarden Euro für Siltronic. Das Gebot von 125 Euro je Aktie liegt elf Prozent über dem Freitags-Schlusskurs.

Nun sei vor allem interessant, was die Bundesregierung zu den Übernahmeplänen sage, betonte ein Händler. Eine Abwanderung im technischen Bereich sei eigentlich nicht gewünscht. Falls die Übernahme dennoch durchgewunken werde, stelle sich zudem die Frage, was Großaktionär Wacker mit dem Verkaufserlös plane.

Zusammen mit Siltronic würde GlobalWafers auf dem Wafer-Weltmarkt auf Platz zwei hinter den Branchenprimus Shin-Etsu aus Japan vorrücken. (Reporter: Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)