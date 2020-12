BÖRSEN-TICKER-China-Daten hieven Kupferpreis auf Acht-Jahres-Hoch

Frankfurt, 01. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

15.50 Uhr - In Erwartung einer steigenden Nachfrage des weltweit wichtigsten Abnehmers China decken sich Anleger mit Kupfer ein. Das Industriemetall gewinnt knapp zwei Prozent und ist mit 7723 Dollar je Tonne so teuer wie zuletzt vor knapp acht Jahren. Neben der Hoffnung auf die rasche Verfügbarkeit eines Coronavirus-Impfstoffs wird der Kupfer-Kurs von ermutigenden chinesischen Konjunkturdaten angetrieben, schreiben die Analysten der ANZ Bank.

13.12 Uhr - Der Höhenflug von Bitcoin geht weiter. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise steigt um drei Prozent auf ein Rekordhoch von 19.929,75 Dollar. “Erst im Falle einer nachhaltigen Eroberung der 20.000er-Marke dürfte der Schalter für weitere Kursgewinne umgelegt werden”, prognostiziert Analyst Timo Emden von Emden Research.

12.02 Uhr - Der Antrag auf bedingte Zulassung des Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union kommt bei den Aktionären von Pfizer und Biontech gut an. Die Aktien legen im vorbörslichen US-Handel 1,1 beziehungsweise 2,7 Prozent zu. Die Biontech-Papiere steuern damit auf ein Rekordhoch zu. In Frankfurt legten die Biontech-Titel knapp acht Prozent zu. Sollte die europäische Aufsicht EMA grünes Licht geben, könnten die ersten Menschen in Europa noch vor dem Jahresende geimpft werden.

10.46 Uhr - Die Aussicht auf weitere Geldspritzen in den USA lastet auf dem Dollar. Der Euro legt im Gegenzug 0,5 Prozent zu auf 1,1985 Dollar und damit nicht weit entfernt von seinem Dreimonatshoch. Noch am Dienstag äußert sich Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Senat. Börsianer erhoffen sich Anzeichen, wie es mit der Geldpolitik weitergeht. Die Zinsentscheidung steht am 15. und 16. Dezember an.

09.55 Uhr - Der Rückgang von Firmenchef Jean-Pierre Mustier lastet auf den Aktien von Unicredit. Die Papiere geben bis zu 8,1 Prozent nach. Mustier tritt nach einem Streit mit dem Aufsichtsrat über die künftige Strategie im April ab. Der Chefwechsel mache den Weg frei zu einer Expansion im Inland, schreiben die Experten von JPMorgan.

09.27 Uhr - Nach dem Ausverkauf beim Gold greifen Anleger wieder zu dem als sicher geltenden Edelmetall. Eine Feinunze (31 Gramm) legt 0,8 Prozent auf 1791,66 Dollar zu. Steigende Corona-Infektionszahlen gefährdeten nach wie vor die wirtschaftliche Erholung, sagen Marktteilnehmer. Zum Wochenanfang war der Goldpreis auf den niedrigsten Stand seit fünf Monaten gefallen.

07.19 Uhr - Der Ölpreis leidet unter der Verschiebung der Gespräche der Opec+-Runde. Ein Barrel Nordseeöl der Sorte Brent verbilligt sich um 0,7 Prozent auf 47,53 Dollar. Die Vertreter des Ölkartells Opec sowie Russland und andere Förderländer sind sich Insidern zufolge immer noch nicht einig, wieviel Öl sie ab Januar fördern wollen. Die Gespräche sollen nun am Donnerstag fortgesetzt werden, sagen drei mit dem Vorgang vertraute Personen. Bislang war der Dienstag für die nächste Gesprächsrunde angesetzt. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)