BÖRSEN-TICKER-Nordex-Aktien geben nach Kapitalerhöhung nach

02. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

08.10 Uhr - Aktien des Windanlagenbauers Nordex geben nach einer Kapitalerhöhung im Frankfurter Frühhandel 5,4 Prozent nach. Das Hamburger Unternehmen hat den Höhenflug seiner Aktien für eine gut 200 Millionen Euro schwere Kapitalerhöhung genutzt.

07.39 Uhr - Nach der Ernennung eines neuen Vorstandschefs fassen Anleger wieder Mut und steigen bei der Immobilienfirma Corestate ein. Die Aktien des SDax-Unternehmens legen vorbörslich bei Lang & Schwarz 2,7 Prozent zu. An der Spitze steht künftig Rene Parmantier, langjähriger Chef der Wertpapierhandels- und Investmentbank Oddo Seydler. Der Ausstieg mehrerer Großaktionäre und der Rücktritt des gesamten Aufsichtsrats hatte in den vergangenen Tagen den Kurs auf Talfahrt geschickt. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)