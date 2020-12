BÖRSEN-TICKER-Absage von Kreuzfahrten lastet auf Norwegian Cruise

02. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

15.20 Uhr - Norwegian Cruise Line geben vorbörslich mehr als ein Prozent nach. Der Kreuzfahrtanbieter sagt aufgrund der Corona-Pandemie auch geplante Reisen für Januar und Februar und einige für den März anvisierte Fahrten ab. Seit Jahresbeginn sind die Titel um 61 Prozent eingebrochen.

10.00 Uhr - Nach einer Prognoseanhebung greifen die Anleger zu den Aktien des Schweizer Laborausrüsters Tecan. Die Anteilsscheine steigen an der Börse in Zürich entgegen dem schwächeren Markttrend um 6,1 Prozent auf 419,60 Franken. Das Unternehmen rechnet fürs laufende Jahr auch dank einer höheren Nachfrage im Sog der Corona-Pandemie mit mehr Umsatz und Gewinn als bislang in Aussicht gestellt.

09.35 Uhr - Ein höheres Gebot für die Sicherheitsfirma G4S lässt deren Anteilsscheine an der Börse in London um 7,4 Prozent auf 246 Pence steigen. Der kanadische Rivale Gardaworld erhöhte sein Angebot auf 235 Pence von zuvor 190 Pence pro G4S-Aktie. Die britische Firma, die zu den weltweit größten Anbietern in der Branche gehört, hatte die Übernahmepläne bereits mehrfach zurückgewiesen. Die Aktie hat seit Vorlage des ersten Gebots von Gardaworld Mitte September bereits mehr als 50 Prozent zugelegt.

08.10 Uhr - Aktien des Windanlagenbauers Nordex geben nach einer Kapitalerhöhung im Frankfurter Frühhandel 5,4 Prozent nach. Das Hamburger Unternehmen hat den Höhenflug seiner Aktien für eine gut 200 Millionen Euro schwere Kapitalerhöhung genutzt.

07.39 Uhr - Nach der Ernennung eines neuen Vorstandschefs fassen Anleger wieder Mut und steigen bei der Immobilienfirma Corestate ein. Die Aktien des SDax-Unternehmens legen vorbörslich bei Lang & Schwarz 2,7 Prozent zu. An der Spitze steht künftig Rene Parmantier, langjähriger Chef der Wertpapierhandels- und Investmentbank Oddo Seydler. Der Ausstieg mehrerer Großaktionäre und der Rücktritt des gesamten Aufsichtsrats hatte in den vergangenen Tagen den Kurs auf Talfahrt geschickt. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)