BÖRSEN-TICKER-Enttäuschende China-Daten stoppen Kupfer-Höhenflug

07.34 Uhr - Enttäuschende chinesische Konjunkturdaten bereiten der Kupfer-Rally ein vorläufiges Ende. Das Industriemetall verbilligt sich am Montag um 0,4 Prozent auf 7732 Dollar je Tonne, nachdem es zuvor mit 7800 Dollar den höchsten Stand seit fast acht Jahren erreicht hatte. Die Kupfer-Importe des weltgrößten Abnehmers China wuchsen im November den Angaben zufolge nur um 4,5 Prozent. Analysten hatten mit einem Plus von 6,1 Prozent gerechnet. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)