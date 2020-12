BÖRSEN-TICKER-Brexit-Sorgen setzen Pfund zu

Frankfurt, 07. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

08.29 Uhr - Schwindende Hoffnungen auf einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen schicken das Pfund Sterling auf Talfahrt. Es fällt um jeweils ein knappes halbes Prozent auf 1,3378 Dollar beziehungsweise 1,1039 Euro. Einem EU-Diplomaten zufolge ist EU-Chefunterhändler Michel Barnier pessimistisch, dass eine Einigung über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien gefunden wird.

08.16 Uhr - Nach einem positiven Analystenkommentar steigen Anleger bei Jungheinrich ein. Die Aktien des Gabelstapler-Herstellers legen im Frankfurter Frühhandel gut vier Prozent auf 37,58 Euro zu. Die Analysten von Morgan Stanley hatten bei einer Einstufung als “Equal-Weight” ihr Kursziel für die Papiere auf 31,70 von 29 Euro angehoben.

07.42 Uhr - Der geplante Rückzug des Co-Chefs Rubin Ritter drückt Zalando ans MDax-Ende. Die Aktien des Online-Modehändlers fallen vorbörslich um 1,8 Prozent. “Das ist zweifelsohne ein Rückschlag”, sagt ein Börsianer. Ritter habe das Unternehmen vorangebracht, scheine nun aber amtsmüde.

07.34 Uhr - Enttäuschende chinesische Konjunkturdaten bereiten der Kupfer-Rally ein vorläufiges Ende. Das Industriemetall verbilligt sich am Montag um 0,4 Prozent auf 7732 Dollar je Tonne, nachdem es zuvor mit 7800 Dollar den höchsten Stand seit fast acht Jahren erreicht hatte. Die Kupfer-Importe des weltgrößten Abnehmers China wuchsen im November den Angaben zufolge nur um 4,5 Prozent. Analysten hatten mit einem Plus von 6,1 Prozent gerechnet. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)