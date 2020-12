BÖRSEN-TICKER-Hochstufung und verdoppeltes Kursziel treiben Boeing-Aktien an

Frankfurt, 07. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

15.58 Uhr - Mit einem Plus von 4,3 Prozent auf rund 243 Dollar sind die Boeing-Aktien unangefochtener Spitzenreiter im Dow. Die Experten der UBS hoben ihre Einstufung auf “Buy” von “Neutral” an und verdoppelten ihr Kursziel auf 300 Dollar.

12.43 Die Hoffnung auf eine rasche Zulassung des Coronavirus-Impfstoffs von AstraZeneca in Indien gibt den Aktien des Pharmakonzerns Auftrieb. Sie steigen in London um knapp drei Prozent. Die indische Regierung prüft nach eigenen Angaben eine Notfall-Genehmigung für die Wirkstoffe von AstraZeneca sowie von BioNTech und Pfizer. Deren Aktien stiegen im vorbörslichen US-Geschäft um jeweils etwa ein halbes Prozent.

12.14 Uhr - Bitcoin nähert sich wieder der psychologisch wichtigen 20.000er Marke. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verteuert sich um gut drei Prozent auf 19.437 Dollar. Dass größere Gewinnmitnahmen zuletzt ausgeblieben seien, spreche für eine baldige Fortsetzung der Kletterpartie, sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. Die Anleger lechzen nach wie vor nach neuem Territorium. Ende 2017 und in den vergangenen Wochen war Bitcoin an der 20.000er Marke gescheitert.

11.45 Uhr - Wachsende Verluste bei Ted Baker verschrecken die Anleger. Die Aktien der Modefirma fallen in London um neun Prozent. Wegen der Coronavirus-Krise vervielfachte sich der Vorsteuerverlust den Angaben zufolge in der ersten Hälfte des Geschäftjahres 2020/2021 auf umgerechnet 43 Millionen Euro von drei Millionen im Vorjahreszeitraum. Dank strenger Kostenkontrolle habe das Unternehmen beim freien Cash Flow aber positiv überrascht, kommentiert Analyst Wayne Brown von der Investmentbank Liberum.

11.39 Uhr - Eine nachgebesserte Übernahmeofferte des Rivalen Connells beschert Countrywide einen der größten Kurssprünge der Firmengeschichte. Die Aktien des Immobilienmaklers und -verwalters steigen in London um gut 23 Prozent auf 314 Pence. Connells bietet nun 325 statt 250 Pence je Aktie oder insgesamt umgerechnet 180 Millionen Euro.

10.04 Uhr - Übernahmespekulationen hieven Siemens Gamesa an die Spitze des Leitindex der Börse Madrid. Die Aktien des Windkraftanlagenbauers steigen um mehr als sechs Prozent. Der spanischen Zeitung “Expansion” zufolge haben mehrere asiatische Firmen ein Auge auf Siemens Gamesa geworfen, darunter Shanghai Electric und Mitsubishi.

08.16 Uhr - Nach einem positiven Analystenkommentar steigen Anleger bei Jungheinrich ein. Die Aktien des Gabelstapler-Herstellers legen im Frankfurter Frühhandel gut vier Prozent auf 37,58 Euro zu. Die Analysten von Morgan Stanley hatten bei einer Einstufung als “Equal-Weight” ihr Kursziel für die Papiere auf 31,70 von 29 Euro angehoben.

07.42 Uhr - Der geplante Rückzug des Co-Chefs Rubin Ritter drückt Zalando ans MDax-Ende. Die Aktien des Online-Modehändlers fallen vorbörslich um 1,8 Prozent. “Das ist zweifelsohne ein Rückschlag”, sagt ein Börsianer. Ritter habe das Unternehmen vorangebracht, scheine nun aber amtsmüde.

07.34 Uhr - Enttäuschende chinesische Konjunkturdaten bereiten der Kupfer-Rally ein vorläufiges Ende. Das Industriemetall verbilligt sich am Montag um 0,4 Prozent auf 7732 Dollar je Tonne, nachdem es zuvor mit 7800 Dollar den höchsten Stand seit fast acht Jahren erreicht hatte. Die Kupfer-Importe des weltgrößten Abnehmers China wuchsen im November den Angaben zufolge nur um 4,5 Prozent. Analysten hatten mit einem Plus von 6,1 Prozent gerechnet. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)