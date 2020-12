BÖRSEN-TICKER-Moderna-Aktien gefragt - Schweiz stockt Bestellung auf

08. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

15.58 Uhr - Die Aktien des Impfstoffentwicklers Moderna legen mehr als sechs Prozent zu. Die Schweiz hat ihre Bestellung auf 7,5 Millionen Dosen von 4,5 Millionen Dosen aufgestockt. Das Unternehmen hat in den USA und in Europa einen Antrag auf Notfallzulassung seines Corona-Mittels gestellt.

13.10 Uhr - Eine geplante Kapitalerhöhung lässt Tesla-Aktien vor US-Börsenstart mehr als zwei Prozent nachgeben. Der Elektroautobauer-Pionier kündigte an, bis zu fünf Milliarden Dollar über die Ausgabe von Aktien einsammeln zu wollen. Der Börsenwert hatte am Vortag erstmals die 600-Milliarden-Dollar-Marke überschritten. Seit der Ankündigung Mitte November, dass Tesla am 21. Dezember in den Aktienindex S&P 500 aufgenommen wird, hat die Aktie rund 57 Prozent zugelegt.

10.30 Uhr - BASF profitiert von einer Hochstufung. Die Aktien des Chemiekonzerns setzen sich mit einem Plus von bis zu 1,3 Prozent an die Spitze der Kursgewinner im Dax. Die Analysten der UBS hoben ihre Empfehlung für die Aktie auf “Buy” von zuvor “Neutral” und das Kursziel auf 70 Euro von zuvor 56 Euro an.

09.55 Uhr - Der bislang ausgebliebene Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen setzt dem Pfund Sterling weiter zu. Es fällt um jeweils rund 0,3 Prozent auf 1,3340 Dollar beziehungsweise 1,1004 Euro. Zugleich machten sich Marktteilnehmer auf weitere Schwankungen gefasst. Für Hoffnung sorgte eine geplante Reise von Premierminister Boris Johnson zu EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Die Tatsache, dass Johnson Ende dieser Woche zu einem Treffen mit von der Leyen reisen wird, bedeutet, dass in Bezug auf ein Abkommen nicht alles verloren ist", sagte Rabobank-Expertin Jane Foley.