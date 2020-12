BÖRSEN-TICKER-Essenslieferant DoorDash mit fulminantem Börsendebüt

Frankfurt, 09. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

19.02 Uhr - Bei ihrem Börsendebüt verdoppelt sich der Kurs der DoorDash-Aktien nahezu. Die steigen auf bis zu 195,49 Dollar, nachdem der Essenslieferant die Anteilsscheine zu je 102 Dollar und damit oberhalb der Angebotsspanne zugeteilt hatte.

16.58 Uhr - Ein überraschender, kräftiger Anstieg der US-Lagerbestände lösen einen Ausverkauf bei Rohöl aus. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 0,3 Prozent auf 48,70 Dollar je Barrel, nachdem sie zuvor zeitweise 1,5 Prozent auf 49,55 Dollar zugelegt hatte.

10.00 Uhr - Die Hoffnung auf eine Einigung bei den Brexit-Gesprächen treibt das Pfund an. Die britische Devise steigt um bis zu 0,6 Prozent auf 1,3433 Dollar. Bei der Frage der Fischereirechte gebe es Spielraum für einen Kompromiss, hieß es von Seiten der britischen Regierung. Das Thema ist einer der Knackpunkte in den Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU.