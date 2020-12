BÖRSEN-TICKER-Kupfer-Anleger machen nach Acht-Jahres-Hoch Kasse

Frankfurt, 11. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.33 Uhr - Die Kupfer-Rally ist vorerst beendet. Einsetzende Gewinnmitnahmen drückten den Preis für das Industriemetall ein Prozent ins Minus auf 7802 Dollar je Tonne. Zuvor war er kurzzeitig auf ein erneutes Acht-Jahres-Hoch von 7973,50 Dollar gestiegen.

07.24 Uhr - Eine starke chinesische Nachfrage und Käufe spekulativ orientierter Anleger hieven den Nickelpreis auf den höchsten Stand seit etwas mehr als einem Jahr. Das zur Stahlherstellung benötigte Industriemetall verteuert sich an der Londoner Börse LME um 1,3 Prozent auf ein 14-Monats-Hoch von 17.660 Dollar je Tonne. Der Terminkontrakt an der Börse Shanghai gewinnt sechs Prozent und notiert mit 130.880 Yuan (20.013 Dollar) je Tonne so hoch wie zuletzt vor 13 Monaten.