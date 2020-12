BÖRSEN-TICKER-Konjunkturoptimismus treibt Euro weiter an

Frankfurt, 16. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

10.38 Uhr - Positive Konjunkturdaten und Optimismus bei den Brexit-Verhandlungen lassen den Euro erstmals seit mehr als zwei Jahren über die Marke von 1,22 Dollar steigen. “Es gibt ein Wohlfühl-Momentum am Markt”, sagte Bart Wakabayashi, Experte der State Street Bank.

09.40 Uhr - Mit einem Kursverlust von bis zu einem Prozent ist die Deutsche Börse der einzige Dax-Wert, der nachgibt. Händler verwiesen auf Spekulationen, wonach der Börsenbetreiber an einer Übernahme der Fondsverwaltungsplattform Allfunds interessiert sein könnte.

09.25 Uhr - Die Aussicht auf einen Umsatzschub für das Herzmedikament Entresto gibt den Novartis-Aktien kräftig Auftrieb. Die Anteile des Schweizer Pharmariesen steigen an der Börse Zürich um 1,3 Prozent auf 80,73 Franken. Entresto könnte in den USA künftig breiter eingesetzt werden, nachdem ein Beratergremium der Arzneimittelbehörde FDA das Mittel auch zur Behandlung von diastolischer Herzinsuffizienz (HFpEF) empfohlen hat. Analysten zufolge könnte die neue Indikation einen zusätzlichen Umsatz von einer Milliarde Dollar oder mehr bringen. Das letzte Wort über die Zulassung hat die FDA, deren Entscheidung im ersten Quartal 2021 erwartet wird. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)