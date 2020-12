BÖRSEN-TICKER-Bitcoin steigt auf Rekordhoch

Frankfurt, 17. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

08.26 Uhr - Bitcoin verteuert sich um 5,5 Prozent auf 22.390,98 Dollar und notiert damit so hoch wie nie zuvor. Die Eroberung der Marke bei 20.000 Dollar habe den Weg für die Cyberdevise in den Mainstream freigemacht, sagt Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus. Die Kauflaune sei offensichtlich nur schwer zu bändigen, was im Gegenzug die Volatilität erhöhe. “Damit wächst auch das Potenzial von kräftigen Rücksetzern.”

07.59 Uhr - Ein Rückgang der US-Lagerbestände lässt den Ölpreis auf den höchsten Stand seit neun Monaten steigen. Ein Barrel Nordseeöl der Sorte Brent verteuert sich um 1,2 Prozent auf 51,68 Dollar, leichtes US-Öl kostet mit 48,43 Dollar 1,3 Prozent mehr. In der Woche bis zum 11. Dezember sanken die US-Rohölbestände um 3,1 Millionen Barrel und damit deutlich stärker als von Analysten erwartet. Händler verweisen zudem auf die Hoffnung auf ein Hilfspaket für die US-Wirtschaft und eine hohe Nachfrage aus Asien. “Alle Überschriften deuten auf steigende Preise hin”, sagte Edward Moya, Marktanalyst beim Brokerhaus Oanda.

07.30 Uhr - Die Aktien von KWS Saat werden mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Die Ausschüttung liegt bei 70 Cent, bei einem Schlusskurs am Mittwoch von 65,30 Euro.