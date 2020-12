BÖRSEN-TICKER-US Steel nach Zahlen vorbörslich auf Talfahrt

Frankfurt, 18. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

12.58 Uhr - Ein trüber Ausblick löst einen Kursrutsch bei US Steel aus. Die Aktien des Stahlkochers fallen im vorbörslichen US-Geschäft um 4,3 Prozent. Das Unternehmen rechnet für das vierte Quartal mit einem operativen Gewinn von 55 Millionen Dollar. Er habe mit einem drei Mal so hohen Ergebnis gerechnet, schreibt Analyst Tyler Kenyon vom Vermögensverwalter Cowen.

07.26 Uhr - Die Spekulationen auf ein US-Konjunkturpaket treiben die Preise für Kupfer am Freitag auf den höchsten Stand seit acht Jahren. An der Londoner Börse LME verteuert sich das Industriemetall um 1,4 Prozent auf 8028 Dollar je Tonne. Der chinesische Terminkontrakt gewinnt 2,2 Prozent auf 59.620 Yuan (9110 Dollar). "Es wird weiter nach oben gehen", prognostiziert Rohstoff-Händlerin Anna Stablum vom Brokerhaus Marex Spectron. "Die Nachfrage ist gewaltig, die Lagerbestände gering und es kommt weiteres Geld ins System."