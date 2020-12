WDHLG-BÖRSEN-TICKER-AstraZeneca dank Impfstoff-Hoffnungen gefragt

(Ergänzt fehlenden Buchstaben in der Überschrift)

Frankfurt, 29. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

11.05 Uhr - In Erwartung einer unmittelbar bevorstehenden Zulassung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca steigen Anleger bei dem Pharmakonzern ein. Die Aktien der Firma legen in London knapp fünf Prozent zu. Dem Arzneimittel-Hersteller und AstraZeneca-Partner Serum Institute of India zufolge werde Indien und Großbritannien das Medikament in den kommenden Tagen freigeben.

10.55 Uhr - Der allgemeine Konjunkturoptimismus beflügelt die Londoner Börse. Der Auswahlindex FTSE steigt am ersten Handelstag nach der Weihnachtspause um 2,6 Prozent auf ein Zehn-Monats-Hoch von 6674,10 Punkten. Börsianer begründen dies vor allem mit der Erleichterung über den Brexit-Deal und die angelaufenen Massenimpfungen gegen das Coronavirus.

10.20 Uhr - Nach dem Höhenflug der vergangenen Tage legt Bitcoin den Rückwärtsgang ein. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verbilligt sich um knapp drei Prozent auf 25.855 Dollar. Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade, bezeichnet dies als gesunde und überfällige Konsolidierung. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)