BÖRSEN-TICKER-Irischer Leitindex dank Brexit-Deal auf 13-Jahres-Hoch

Frankfurt, 29. Dez (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

13.01 Uhr - Die Erleichterung über das Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU gibt der irischen Börse Auftrieb. Der Leitindex der Börse Dublin steigt am ersten Handelstag nach der Weihnachtspause um 1,4 Prozent und notiert mit 1320,37 Punkten so hoch wie seit mehr als 13 Jahren nicht. Das EU-Mitglied Irland grenzt an die britische Provinz Nordirland.

11.05 Uhr - In Erwartung einer unmittelbar bevorstehenden Zulassung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca steigen Anleger bei dem Pharmakonzern ein. Die Aktien der Firma legen in London knapp fünf Prozent zu. Dem Arzneimittel-Hersteller und AstraZeneca-Partner Serum Institute of India zufolge werde Indien und Großbritannien das Medikament in den kommenden Tagen freigeben.

10.55 Uhr - Der allgemeine Konjunkturoptimismus beflügelt die Londoner Börse. Der Auswahlindex FTSE steigt am ersten Handelstag nach der Weihnachtspause um 2,6 Prozent auf ein Zehn-Monats-Hoch von 6674,10 Punkten. Börsianer begründen dies vor allem mit der Erleichterung über den Brexit-Deal und die angelaufenen Massenimpfungen gegen das Coronavirus.

10.20 Uhr - Nach dem Höhenflug der vergangenen Tage legt Bitcoin den Rückwärtsgang ein. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verbilligt sich um knapp drei Prozent auf 25.855 Dollar. Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade, bezeichnet dies als gesunde und überfällige Konsolidierung.