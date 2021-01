BÖRSEN-TICKER-Bitcoin-Kurs geht auf Kryptobörse Bitstamp auf Talfahrt

Frankfurt, 04. Jan (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

10.44 Uhr - Gewinnmitnahmen bereiten der Bitcoin-Rally ein vorläufiges Ende. An der Börse Bitstamp fällt der Kurs der ältesten und wichtigsten Cyber-Devise um fast neun Prozent auf 30.261 Dollar, nachdem er sich in den vergangenen drei Monaten mehr als verdreifacht hatte.

08.23 Uhr - Der Höhenflug von Bitcoin geht weiter. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise steigt am Montag um fast 16 Prozent auf ein Rekordhoch von 33.867,50 Dollar, nachdem sie am Wochenende die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Dollar überwunden hatte. “Angesichts der nach wie vor grassierenden Coronavirus-Pandemie suchen Investoren vermeintlich stabilitätsversprechende Anlagehäfen auf”, sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)