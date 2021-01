BÖRSEN-TICKER-Herunterstufung setzt Jost Werken zu

Frankfurt, 05. Jan (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

08.40 Uhr - Eine Herunterstufung setzt Jost Werken zu. Die Aktien des Lkw-Zulieferers fallen im Frankfurter Frühhandel um gut zwei Prozent auf 42,60 Euro. Die Analysten von JPMorgan haben die Titel auf “Neutral” von “Overweight” heruntergestuft, das Kursziel allerdings auf 42 von 40 Euro angehoben.

08.23 Uhr - Der Höhenflug der chinesischen Währung ist vorerst beendet. Der Dollar gewinnt im Gegenzug am Dienstag 0,1 Prozent auf 6,4679 Yuan, nachdem er zunächst auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief von 6,4292 Yuan gefallen war. Einige Investoren nutzten die jüngste Rally zu Gewinnmitnahmen, sagte ein Börsianer. Da die staatlichen chinesischen Banken die Währung aber offenbar nicht in größerem Rahmen verkauften, werde der Yuan seine Aufwärtsbewegung aber wohl bald fortsetzen.