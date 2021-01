BÖRSEN-TICKER-Weihnachtsgeschäft beflügelt Modehändler Next

Frankfurt, 05. Jan (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

10.20 Uhr - Ein besser als erwartet ausgefallenes Weihnachtsgeschäft hievt die Aktien von Next auf ein Fünf-Jahres-Hoch. Die Papiere des Modehändlers steigen in London um knapp neun Prozent auf 7522 Pence. Dank seines starken Online-Geschäfts gewinne Next offenbar Marktanteile, lobt Analyst James Grzinic von der Investmentbank Jefferies. Trotz der verschärften Coronavirus-Restriktionen in Großbritannien seien die Aussichten für das laufende und das kommende Geschäftsjahr gut.

09.10 Uhr - Die Aussicht auf einen Quartalsumsatz über Markterwartungen gibt Dialog Semiconductor Auftrieb. Die Aktien des Chip-Designers steigen um gut sechs Prozent. Vorläufigen Berechnungen zufolge lagen die Erlöse im abgelaufenen Quartal bei 436 bis 441 Millionen Dollar. Ursprünglich hatte das Unternehmen 380 bis 430 Millionen Dollar angepeilt. Dialog verdanke dies wohl vor allem der Nachfrage seines wichtigen Kunden Apple, kommentierte Analyst Matthew Ramsay vom Vermögensverwalter Cowen.

08.40 Uhr - Eine Herunterstufung setzt Jost Werken zu. Die Aktien des Lkw-Zulieferers fallen im Frankfurter Frühhandel um gut zwei Prozent auf 42,60 Euro. Die Analysten von JPMorgan haben die Titel auf “Neutral” von “Overweight” heruntergestuft, das Kursziel allerdings auf 42 von 40 Euro angehoben.

08.23 Uhr - Der Höhenflug der chinesischen Währung ist vorerst beendet. Der Dollar gewinnt im Gegenzug am Dienstag 0,1 Prozent auf 6,4679 Yuan, nachdem er zunächst auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief von 6,4292 Yuan gefallen war. Einige Investoren nutzten die jüngste Rally zu Gewinnmitnahmen, sagte ein Börsianer. Da die staatlichen chinesischen Banken die Währung aber offenbar nicht in größerem Rahmen verkauften, werde der Yuan seine Aufwärtsbewegung aber wohl bald fortsetzen.