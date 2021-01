BÖRSEN-TICKER-Verkaufsempfehlung lastet auf ElringKlinger

Frankfurt, 06. Jan (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

12.10 Uhr - Anleger folgen einer Verkaufsempfehlung für Elringklinger. Händlern zufolge stuften die Analysten von MM Warburg die Titel auf “Sell” von “Hold” herunter. Die Aktien des Autozulieferers fallen daraufhin um bis zu 12,8 Prozent auf 14,18 Euro. Damit sind sie mit Abstand schwächster Wert im SDax. Allerdings haben die Papiere in den vergangenen Wochen stark zugelegt. Anfang Oktober waren sie noch für 6,60 Euro zu haben gewesen.

7.40 Uhr - Bitcoin knackt auf seiner Rekordrally die nächste wichtige Marke und notiert erstmals über 35.000 Dollar. Der Kurs der ältesten und wichtigsten Cyber-Devise steigt an der Börse Bitstamp bis auf 35.879 Dollar, nachdem er sich in den vergangenen drei Monaten bereits mehr als verdreifacht hat.

7.20 Uhr - Neue Produktionskürzungen Saudi-Arabiens treiben den Ölpreis auf den höchsten Stand seit rund elf Monaten. Die Nordseesorte Brent verteuert sich um bis zu 0,9 Prozent auf 54,09 Dollar je Fass, US-Leichtöl WTI steigt auf 50,24 Dollar und ist damit ebenfalls so teuer wie seit Februar vergangenen Jahres nicht mehr. Saudi-Arabien will die meisten der Staaten in der Opec+ zu einem Verzicht auf eine Erhöhung der Förderung bewegen, um den Ölmarkt zu stützen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)